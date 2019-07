CSA deve enfrentar o time reserva do Grêmio hoje pelo Brasileiro

Pressionado, o CSA enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira (29), às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe de alagoas vem de cinco derrotas seguidas e deve encarar time reserva do técnico Renato Gaúcho, que joga a partida de volta da Libertadores contra o Libertad, no Paraguai, na próxima quinta-feira.

A derrota para o Athetico-PR, pelo placar de 4 a 0, na última rodada, mexeu com o técnico Argel Fucks, que realizou um treino com mudanças na escalação. Dos titulares do último jogo, só seguem Alan Costa, Ricardo Bueno, Dawhan e o goleiro Jordi.

O CSA vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Com seis pontos e na décima posição da tabela, precisa vencer para se aproximar do Cruzeiro, que está em décimo sexto e o primeiro time fora da zona da degola.



Grêmio realiza último treino antes da partida contra o CSA - Foto: Divulgação/Grêmio FC



Já o rival, de olho no Paraguai, deve entrar com o time reserva para enfrentar os alagoanos. Renato Gaúcho deve poupar os titulares para o duelo decisivo contra Libertad no jogo de volta da oitavas de final da Libertadores.

O único titular que deve enfrentar o CSA é Geromel, que não vai jogar contra a Libertad devido a sua expulsão no jogo de ida. David Braz também pode entrar em campo nesta segunda.

Pelo Brasileiro, o Grêmio com 15 pontos, nove a mais que o CSA, ocupa a décima segunda posição da tabela.

Folhapress