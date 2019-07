Cruzeiro segura empolgação após 3 a 0 sobre o Atlético-MG

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 3 a 0 e deu um grande passo para seguir adiante na Copa do Brasil. Após a vitória com propriedade no Mineirão, jogadores adotaram um mesmo discurso e buscaram frear a empolgação e manter o equilíbrio para fazer outra boa partida também no duelo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Independência.

"Vitória importante, sabíamos das dificuldades, fizemos um bom placar, mas é só o primeiro jogo. Encontraremos dificuldades lá (no Independência) também, temos que ter os pés no chão, saber que não acabou. Não podemos sentar em cima dessa vantagem", comentou o volante e capitão Henrique.



Foto: Divulgação/Cruzeiro FC

Outro grande líder do elenco celeste é o zagueiro Léo. O defensor utilizou a mesma linha de pensamento que Henrique, e falou em ter cabeça feita para continuar fazendo bem o trabalho no próximo clássico.

"Fizemos um jogo excelente, colocamos em prática o que treinamos. Mas a gente sabe que é um jogo de 180 minutos. O próximo jogo será muito difícil, é preciso ter cabeça feita. Vamos continuar buscando melhorar para alcançar o objetivo lá (no Independência) também", disse o zagueiro.

Por fim, o meia Thiago Neves também comentou sobre a importância da vitória e ainda citou o momento ruim que a equipe vive fora de campo, com a instituição passando por uma crise. "Tivemos entrega, disciplina tática, motivação. Mas está todo mundo unido nesse momento. Esperamos que a comemoração fique para a semana que vem", falou o camisa 10.

Folhapress