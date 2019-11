Cruzeiro perde para o CSA em jogo com confusão da torcida

O CSA venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), no Mineirão, e deixou o adversário em situação mais complicada no Campeonato Brasileiro 2019. Alan Costa fez o único gol da partida válida pela 35ª rodada.

Com o placar, os alagoanos chegam a 32 pontos e ainda têm chance de se salvar de um eventual rebaixamento. Os mineiros seguem com 36 pontos e ficam na 17ª colocação do torneio. A equipe tem um a menos que o Ceará, primeiro fora do grupo de descenso.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Euller, Jordi, Jonatan Gomez, João Vitor (CSA)

Gol: Alan Costa - 42'/1ºT (0-1)

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Éderson (Robinho); Thiago Neves, Pedro Rocha e Ezequiel (Sassá); Fred (Joel). T.: Abel Braga.

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Rafinha (Jean Cleber); João Vitor, Nilton, Jonatan Gomez e Euller (Warley); Apodi (Bruno Alves) e Ricardo Bueno. T.: Argel Fucks

Folhapress