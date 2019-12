Cruzeiro pedirá à CBF para ter torcida única em jogo contra o Palmeiras

O Cruzeiro enviará, na tarde desta quarta-feira (4), um documento à Federação Mineira de Futebol e à CBF pedindo que o jogo contra o Palmeiras, no domingo (8), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, seja disputado com torcida única. O duelo ocorrerá no Mineirão.

Torcida do Cruzeiro. Foto: Cruzeiro Reprodução

O clube admite ainda que está "copiando o Palmeiras, que fez o mesmo com o Flamengo" na rodada passada. No último fim de semana, a CBF autorizou que os paulistas recebessem o atual campeão brasileiro sem a presença da torcida visitante no Allianz Parque. Na ocasião, foi apresentado um estudo conjunto do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo. A preocupação era com a segurança do público.

A assessoria de imprensa do Cruzeiro confirma que a solicitação será encaminhada às entidades no período da tarde. A alegação da diretoria é que pretende evitar possíveis conflitos entre torcedores para que não haja novas punições no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Os mineiros procuraram o Ministério Público de Minas Gerais para referendar o pedido.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Hoje Em Dia e confirmada pelo UOL Esporte com a diretoria do clube mineiro por meio de seu departamento de comunicação.

A Raposa foi punida pelo STJD por causa de uma confusão generalizada no clássico contra o Atlético-MG. Na ocasião, o time perdeu um mando de campo e ainda foi multado por excesso de brigas.

Na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre. O último jogo será no domingo (8), às 16h (de Brasília).