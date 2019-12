Cruzeiro oficializa contrato de um ano com técnico Adilson Batista

O técnico Adilson Batista firmou contrato de um ano com o Cruzeiro nesta segunda-feira (16). O treinador via seu futuro indefinido na Toca da Raposa desde a saída do amigo e ex-gestor Zezé Perrella na semana passada.

O acordo foi anunciado logo após reunião de Márcio Rodrigues, novo vice-presidente de futebol, e de Marcelo Djian, diretor da pasta, com Adilson.

Além do comandante, o preparador físico José Mário Campeiz e o auxiliar Cyro Leaes também farão parte da comissão técnica do Cruzeiro em 2020 -ambos não estavam em Belo Horizonte, mas fecharam os detalhes por telefone.

Agora, Adilson dará prosseguimento ao planejamento, já atrasado, da diretoria para o ano que vem. O treinador será peça importante na escolha dos futuros reforços e na definição de quais nomes ficarão no clube ou serão negociados.

