Cruzeiro estuda nomes, mas aprova Roger Machado e Ceni

O Cruzeiro já trabalha a busca por substitutos de Mano Menezes desde a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no último domingo (4), quando o técnico informou que pensava em deixar a Toca da Raposa II. Roger Machado e Rogério Ceni são os prediletos da diretoria. Abel Braga é um nome que também agrada.

Com o afastamento de Itair Machado do cargo de vice-presidente de futebol, Marcelo Djian é quem cuida do caso. Ele ainda não fez contatos com os treinadores, mas já definiu os prediletos após conversa com o dirigente, que está impedido de exercer a sua função por ordem judicial.

Atualmente no Bahia, o gaúcho Roger Machado é quem mais agrada à diretoria. O treinador tem perfil diferente de Mano Menezes, algo que é procurado pela cúpula. Fred, que entrou em atrito com o treinador antes de sua saída, já trabalhou ao lado do técnico no arquirrival Atlético-MG e gosta de sua metodologia, conforme apurado pelo UOL.



Foto: Reprodução/Instagram

Rogério Ceni, que também tem uma forma de jogar distinta da adotada por Mano, é o segundo na lista da cúpula. O problema é que ele também está empregado. O ex-goleiro do São Paulo comanda o Fortaleza desde novembro de 2017.

O Cruzeiro está ciente de que tirar ambos os treinadores de seus clubes será um empecilho no mercado da bola. A dupla é contra a rescisão contratual e já recusou clubes de grande expressão nesta temporada por conta da ideia de continuidade do trabalho.

O que pode fazer a diretoria ir atrás de outros nomes é uma ideia defendida por Itair Machado. Embora esteja afastado do cargo, ele mantém poder sobre o clube e gostaria de escutar os jogadores antes de definir o futuro treinador. O técnico que mais agrada ao plantel é Abel Braga, que pediu para deixar o Flamengo antes da paralisação do calendário brasileiro para a disputa da Copa América.

O experiente técnico trabalhou ao lado de nomes como Thiago Neves e Fred e tem respaldo para se mudar para a Toca da Raposa II. O problema é que ele não costuma aceitar trabalhos no decorrer da temporada.

Folhapress