CRU e Botafogo empatam e mineiros saem da zona de rebaixamento

Em jogo pouco inspirador, Cruzeiro e Botafogo empataram em 0 a 0, na tarde deste Domingo (14), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros deixaram a zona de rebaixamento. Já os cariocas perderam a oportunidade de chegar ainda mais em cima na tabela.



Foto: Divulgação/Cruzeiro FC

Na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Bahia, dia 20, em Salvador (BA). O Botafogo, por sua vez, recebe o Santos em casa no dia 21.

A partida teve poucos lances de emoção em Belo Horizonte. O Cruzeiro tinha muita dificuldade em furar o bloqueio adversário, já o Botafogo não conseguia traduzir sua posse de bola em oportunidades. O primeiro tempo acabou sendo mais agitado que na etapa final.

Folhapress