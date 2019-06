Cruzeiro cede empate no fim, mas bate Flu no pênaltis na Copa do Brasil

O Cruzeiro passou nesta quarta-feira (5) pelo Fluminense e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois do 1 a 1 na ida, as equipes voltaram a empatar no Mineirão, desta vez por 2 a 2, levando a decisão para as penalidades, vencidas pela equipe mineira por 3 a 1.



Foto: Divulgação/Cruzeiro FC

No tempo normal, Ganso abriu o placar para os cariocas, e Thiago Neves virou para os mineiros com dois gols. No último lance, o garoto João Pedro fez de bicicleta e deixou tudo igual. No desempate, Pedro Rocha, Sassá e Thiago Neves marcaram, enquanto só Caio Henrique balançou as redes pelos tricolores.

Athletico-PR, que venceu o Fortaleza no mesmo horário desta quarta, Flamengo, Bahia, Palmeiras, Internacional e Grêmio também estão classificados. Nesta quinta (6), Santos e Atlético-MG definem a última vaga. O sorteio para a próxima fase será realizado na segunda-feira (10).

Folhapress