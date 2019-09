Cristiano Ronaldo chora em entrevista ao ver vídeo de seu pai

Cristiano Ronaldo, 34, ficou bastante emocionado e chorou durante uma entrevista a um tradicional programa da TV britânica, no qual ele assistiu a um vídeo inédito de seu pai, José Diniz Aveiro, que morreu quando o jogador tinha 19 anos.

"É triste ser o número 1 e ele não ter visto nada. Ele não me viu receber prêmios", disse o jogador da Juventus durante participação no programa Good Morning Britain, da emissora ITV. "Minha família viu, minha mãe, meus irmãos, meu filho mais velho, mas o meu pai não viu nada", acrescentou, chorando.

O português lembrou, ainda, que seu pai era alcoólatra e por isso não conseguiu conhecê-lo bem. Segundo ele, nunca tiveram uma conversa normal.

Na mesma entrevista, Cristiano Ronaldo também comentou sobre a acusação de estupro feita pela americana. Ele disse que a acusação causou constrangimentos em seu dia a dia.

"Eu me lembro um dia em casa, com minha namorada, assistindo à TV, vendo notícias. E eles falaram 'Cristiano Ronaldo isso, aquilo'. E ouvi meus filhos descendo às escadas, e troquei de canal porque estava envergonhado. Apenas mudei de canal para que Cristiano Jr. não visse que falavam mal de seu pai, em um caso muito ruim. Fez eu me sentir muito mal", emendou.

Folhapress