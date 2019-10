Crise na lateral faz Corinthians mudar de ideia sobre 'novo Arana'

O Corinthians vive crise em diversos setores do time, entre eles, a lateral-esquerda. Danilo Avelar, apesar de decisivo em muitos jogos deste ano, caiu de rendimento e chegou a perder a posição de titular na semana passada, quando o Corinthians arrancou um empate contra o Goiás nos acréscimos.

O problema é que o seu substituto, Carlos Augusto, foi um dos piores em campo neste jogo. O resultado? O jovem lateral voltou para o banco de reservas e, por isso, Avelar reassumiu a posição na derrota para o Cruzeiro.

Com a crise na lateral, o UOL Esporte apurou que o técnico Fábio Carille mudou o seu planejamento em relação ao jovem Lucas Piton. O lateral-esquerdo do sub-20 é visto como uma espécie de "novo Guilherme Arana" no Corinthians, mas não estava nos planos do treinador.

No entanto, a crise na lateral faz Carille cogitar antecipar a sua "promoção" definitiva ao profissional e, inclusive, ao time titular. O treinador, agora, começa a trabalhar Piton para que ele seja titular no clube em 2020, mas não está descartado que o jovem lateral ganhe sua primeira oportunidade antes do fim desta temporada.

Vale lembrar que Carille foi o responsável pela "alavancada" na carreira de Arana. Em 2017, o hoje lateral do Atalanta, da Itália, virou titular absoluto do Corinthians com o treinador e, juntos, conquistaram o Campeonato Paulista e o Brasileiro.



Fábio Carille - Foto: Reprodução/Instagram



Piton, por sua vez, é titular da equipe sub-20 do Corinthians e foi relacionado em alguns jogos do profissional por Carille. Visto como uma das principais revelações do time na atualidade, este ano ele teve contrato renovado até setembro de 2021 e com multa de 35 milhões de euros (R$ 158 milhões) para o exterior e de R$ 35 milhões para o futebol brasileiro em seu novo contrato, como já revelou o UOL.

Com origem no futsal, o lateral se destaca pela técnica, assim como Arana. Há até quem diga no Parque São Jorge que é um desperdício utilizar Piton na lateral por conta de sua habilidade com a bola nos pés. Na visão dos profissionais do clube, o atleta de 18 anos tem dribles curtos de futsal e o seu cruzamento na área é como um passe.

Piton chegou ao Corinthians em 2017 para reforçar o time de futsal e logo foi "promovido" para o campo. Mesmo atuando no sub-20, ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira de futsal por cerca de um ano.

Folhapress