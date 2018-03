A briga pela Chuteira de Ouro, prêmio dado ao artilheiro da temporada do futebol europeu, segue a todo vapor. No momento, ela é liderada pelo meia egípcio Salah, do Liverpool, que tem 28 gols e 56 pontos. Mas craques, como Messi e Cristiano Ronaldo, mostraram neste domingo que ainda estão na disputa.

CR7 volta a sonhar com a Chuteira de Ouro. (Foto: Reprodução/Instagram)



Messi marcou um dos gols da vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e chegou a 25 gols (50 pontos). Ele é o segundo colocado na briga. CR7, que despertou tarde na temporada, com os quatro gols na goleada de 6 a 3 do Real Madrid sobre o Girona, chegou a 22 gols (44 pontos) e é o nono colocado.

Confira abaixo o ranking de momento

1.º Salah (Liverpool) 56 pontos (28 gols)

2.º Messi (Barcelona) 50 pontos (25 gols)

3.º Harry Kane (Tottenham) 48 pontos (24 gols)

4.º Cavani (PSG) 48 pontos (24 gols)

5.º Immobile (Lazio) 48 pontos (24 gols)

6.º Jonas (Benfica) 46,5 pontos (31 gols)

7.º Lewandowski (Bayern) 46 pontos (23 gols)

8.º Icardi (Inter) 44 pontos (22 gols)

9.º Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 44 pontos (22 gols)

10.º Luis Suárez (Barcelona) 42 pontos (21 gols)

11.º Agüero (Manchester City) 42 pontos (21 gols)

12.º Neymar (PSG) 40 pontos (20 gols).

