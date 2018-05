CR7 terá restaurante no Brasil em homenagem à mãe

Cristiano Ronaldo é protagonista no futebol mundial há alguns anos devido às grandes atuações, títulos e prêmios individuais conquistados por seu trabalho dentro de campo. O craque português, porém, se dispôs a buscar novos horizontes no mundo dos negócios e, depois de abrir um hotel em seu país natal, entrou de vez no ramo gastronômico, escolhendo o Brasil para iniciar a trajetória.

Em Gramado, no Rio Grande do Sul, Cristiano e sua família abrirão um restaurante com receitas de sua mãe, Maria Dolores dos Santos Aveiro, que será homenageada no nome da casa de culinária predominantemente portuguesa. O acordo foi firmado baseado em uma parceria com as empresas Gramado Park e Lugano. Da parte do jogador, todo o projeto será comandado pela irmã, Kátia Aveiro.

Foto: Divulgação/Gramado Parks



O empreendimento já está em construção na cidade da Serra Gaúcha e, apesar da indefinição de uma data exata para a inauguração, a expectativa é de que aconteça em junho, durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia, quando CR7 tentará levar a seleção de Portugal ao inédito título Mundial.

A caminhada do camisa sete do Real Madrid no mundo dos negócios não deve parar no Rio Grande do Sul. Em comunicado, as empresas parceiras divulgaram que a ideia é ampliar o número de estabelecimentos e atuar em âmbito nacional. Uma data para novos estabelecimentos em outros lugares, porém, ainda não foram definidas.

Terra