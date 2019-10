CR7 marca por Portugal e chega a 700 gols na carreira

O atacante Cristiano Ronaldo, 34, chegou ao 700º gol de sua carreira nesta segunda-feira (14), na derrota de 2 a 1 da seleção de Portugal para a Ucrânia, em Kiev, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2020.

O gol histórico foi marcado de pênalti, depois que o árbitro viu toque de mão dentro da área do ucraniano Stepanenko, que acabou expulso pelo segundo cartão amarelo.

O 699º de Ronaldo com a camisa de Portugal veio também neste período de data Fifa, na vitória da última sexta-feira (11), contra Luxemburgo, em belo chute de cobertura para marcar o segundo do triunfo por 3 a 0.

Dos 700 gols anotados pelo português desde 2002, quando iniciou sua trajetória no futebol profissional com a camisa do Sporting (POR), 95 foram com a seleção portuguesa, pela qual sagrou-se campeão da Euro em 2016.



Gol histórico foi um pênalti contra a Ucrânia - Foto: Reprodução/Intagram

Seus melhores registros, contudo, foram pelo Real Madrid (ESP), onde jogou de 2009 a 2018. No clube espanhol, Ronaldo marcou 450 gols em 438 jogos - média superior a um gol por partida.

O atacante também soma 118 gols pelo Manchester United (ING), 5 pelo Sporting (POR), onde foi revelado, e 32 na Juventus (ITA), equipe que defende desde o ano passado.

Folhapress