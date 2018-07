Coutinho dá camisa autografada a fã após foto viralizar na internet

Philippe Coutinho, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, realizou um sonho de um jovem fã que ficou famoso nos últimos dias.

No último dia 24, o fotógrafo Bruno Itan publicou nas redes sociais uma imagem que havia registrado no Rio de Janeiro. Nela, Wallace Rocha veste uma camisa do Brasil feita à mão, com o nome de Coutinho e o número 11 nas costas.

A imagem do jovem torcedor, de 12 anos, ganhou a internet. Detalhe: a camisa foi feita às pressas, após encomenda da mãe de Wallace, Sandra, a costureira Neusa Teresa, na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Twitter

"Minha mãe tinha pedido para eu botar meu nome. Eu falei: 'Não, vou botar o nome do Philippe Coutinho'", contou Wallace em entrevista exibida neste domingo (1º) pelo Fantástico, programa da Rede Globo.

A foto ficou conhecida e chegou ao próprio Philippe Coutinho. Por isso, o jovem fã vai receber uma camisa oficial da seleção brasileira, oferecida pelo atacante, que autografou o uniforme.

"Estou te mandando mais um presente. Espero que você goste. Vou autografar aqui. A gente vai estar lutando aqui por nossos sonhos; espero que você possa estar vestindo essa camisa para nos apoiar", declarou o camisa 11, em vídeo exibido pelo programa.

O presente será mandado da Rússia ao Brasil, mas o próprio Wallace já adiantou que deve vesti-la apenas depois do torneio. Por enquanto, usará a camisa que apareceu na foto famosa.

