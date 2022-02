Corridas Unimed em Parnaíba reúnem atletas profissionais e amadores

Cerca de 350 atletas profissionais, amadores e crianças marcaram presença na edição especial das Corridas Unimed realizadas no sábado (29) em Parnaíba. A concentração foi no novo Pronto Atendimento Infantil da Unimed, localizado na Av. Presidente Vargas, no centro. A corrida teve percurso de 7km para adultos, 500m para crianças e percurso social também de 500m ou 1km.

Além de celebrar a chegada do primeiro Pronto Atendimento Infantil 24h da cidade, a competição teve o objetivo de promover a prática esportiva e um estilo de vida mais saudável. “A atividade física é uma aliada importante na prevenção de doenças e para o bem-estar geral. Temos esse compromisso na promoção e no estímulo de vida mais saudável para toda a sociedade”, frisou o médico cardiologista e vice-presidente do Sistema Unimed Teresina, Newton Nunes Filho.

Para os atletas, a edição na cidade foi uma conquista. “Só tenho a agradecer a todos pela organização e por trazer esse grande evento para Parnaíba. A competição foi um pouco sofrida por conta do clima quente, mas com o percurso tranquilo superei o desafio e conquistei o primeiro lugar”, agradeceu Luís da Paixão, que finalizou a prova em 23’37” e foi o 1º lugar geral masculino.

Já na categoria feminina quem subiu no lugar mais alto do pódio foi a corredora amadora Kerfilly Lima com o tempo de 32’17”. “Eu vinha treinando firme para essa competição, mas tive uns problemas de saúde e quase fiquei de fora da corrida. Graças a Deus me recuperei e consegui essa colocação. Estou muito feliz com o 1º lugar e espero que essa seja a primeira corrida de muitas da Unimed”.

O atleta Jeferson Probo foi exemplo de superação na competição, como o é na vida. Ele é transplantado de fígado desde 2019 e começou a correr em 2021. A participação no evento foi uma conquista pessoal e também uma preparação para outro desafio: competir nos Jogos Mundiais para Transplantados que serão realizados na Austrália no ano que vem. “Estou na competição como uma forma de celebrar a vida e trazer a mensagem da importância da doação de órgãos para toda a sociedade piauiense”, frisou o corredor que finalizou a prova em 53’02”.

A Corrida em Parnaíba marcou o retorno das Corridas Unimed depois de dois anos sem edições no Piauí, obedecendo às orientações sanitárias em razão da pandemia do novo Coronavírus. Para garantir a segurança dos participantes, nesta edição, todos os atletas apresentaram cartão de vacinação atualizado ou teste Covid-19 negativo realizado com até 48h de antecedência à prova. O número de inscritos também foi limitado para aumentar o distanciamento necessário à prevenção e segurança de todos.



