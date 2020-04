Coronavírus faz São Caetano desistir de disputar Série D do Brasileirão

Em nota divulgada nesta quarta-feira (22) em seu site, o São Caetano disse que encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) solicitando a sua desistência da Série D do Brasileirão devido à pandemia do novo coronavírus.

"Esta foi uma medida bastante pensada e extrema, que infelizmente precisou ser tomada, em decorrência dos problemas e todas as incertezas que envolvem o futebol brasileiro e o seu calendário de competições", disse o clube em nota.

A vaga na competição nacional foi garantida depois de o clube conquistar a Copa Paulista no ano passado, derrotando, na final, a equipe do XV de Piracicaba. O torneio estava previsto para começar em maio.

A equipe da região do ABC já tinha seu grupo definido na competição, o A8, ao lado dos catarinenses Joinville, Marcílio Dias e Tubarão, dos gaúchos Caxias, Pelotas e São Luiz e do paulista Novorizontino.

Na Série A2 do Paulistão, que foi paralisado devido à pandemia, o São Caetano ainda tem três partidas válidas pela primeira fase do torneio para disputar, além da Copa Paulista no segundo semestre de 2020.

Veja a nota do clube na íntegra:

Em virtude da pandemia do Covid-19, o São Caetano Futebol Ltda encaminhou ofício nesta quarta-feira, junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), solicitando a sua desistência da Série D do Campeonato Brasileiro. Competição que estava programada para iniciar em maio.

Queremos desta forma preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e todo o quadro de funcionários.

