Cormier vê problema para McGregor em luta com Khabib: 'Será esmagado'

Daniel Cormier, dono do cinturão dos meio-pesados do UFC e companheiro de treino de Khabib Nurmagomedov na AKA, projetou que o novo campeão peso-leve do Ultimate vai encerrar a carreira invicto no MMA. "The Eagle" conquistou o título no último dia 7 de abril sobre Al Iaquinta e chegou a 26ª vitória na carreira, sem ainda ter conhecido nenhuma derrota.

" Ele será o único cara que nunca vai perder. Eles não sabem como lidar com ele. Eu não tenho certeza se ele vai ficar aqui por muito tempo, mas enquanto ele estiver aqui, ninguém vai vencê-lo", apontou "DC" em tour promocional para o TUF 27, afirmando que em um confronto com Conor McGregor, ex-campeão dos leves, Khabib vai sair vitorioso.

"Ele vai lutar contra Conor McGregor. Isso vai acontecer. Eu acho que por causa do dinheiro, será a luta mais viável para (McGregor). Ele criou mais interesse nessa luta com aquela ação maluca que ele fez (ao atacar um ônibus no UFC 223). Ele vai ser derrubado e esmagado. Quando vejo o Conor lutando contra o Chad Mendes, que é um grande Wrestler, mas é pequeno… Ele apanhou por dois rounds. Ele venceu Conor por dois rounds, até que o Conor se levantou", analisou Cormier, que será um dos treinados do The Ultimate Fighter ao lado de Stipe Miocic, campeão peso-pesado e seu futuro adversário.

Cormier acredita que Khabib irá se aposentar invicto no MMA: russo soma 26 vitórias atualmente. Foto: Reprodução/ UFC

Cormier vira treinador em escola nos EUA

Cormier vai ser treinador de Wrestling na escola secundária de Gilroy, no condado de Santa Clara, na Califórnia (EUA). A informação foi divulgada pela própria escola e confirmada pelo lutador. Além do trabalho que será realizado no High School, "DC" tem programas com jovens na Daniel Cormier-AKA Youth Wresting e em duas academias em San Jose (EUA).

O salário de Cormier será revertido para Shawn Bunch e Kyle Crutchmer, que são membros da comissão técnica do campeão dos meio-pesados. Ambos vão ajudar o lutador nesta etapa. Em entrevista ao MMA Fighting, "DC" comentou sobre o novo desafio que terá.

"Essa oportunidade é enorme para mim. Wrestling tem sido a base para tudo o que fiz. Estou animado para treinar uma grande equipe em Gilroy e animado para devolver à cidade que aceitou a mim e minha família tão abertamente", encerrou ele, que vai ter a chance de conquistar o cinturão dos pesados contra Stipe Miocic no dia 7 de julho.

