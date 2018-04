Cormier pega pesado com Bones: 'Só drogas"

O atual campeão peso-meio-pesado do UFC, Daniel Cormier, vai subir de peso para desafiar Stipe Miocic pelo cinturão peso-pesado, mas segue obcecado por outro nome: Jon Jones. DC ainda acredita que pode vencer seu maior rival numa terceira luta, e já está fazendo sua parte para gerar interesse no confronto. Após declarar no início da semana que queria fazer a trilogia com "Bones", Cormier deu uma cutucada no ex-campeão, que, apesar de aguardar julgamento da Agência Antidoping dos EUA (USADA, na sigla em inglês) e uma potencial suspensão longa, respondeu aos seu pedido com um desafio: "Venha me pegar, baby".

- Para tentar mergulhar na mente do Jon Jones, não dá para fazê-lo sem ajuda. Precisa de muitas drogas para se pensar como ele, então uma vez que você estiver muito doidão, aí você vai pensar como ele. Você não consegue pensar como ele sóbrio - debochou o campeão em entrevista ao podcast "UFC Unfiltered".

Foto: Evelyn Rodrigues.



Piadas à parte, Cormier insiste que poderia vencer Jon Jones numa terceira tentativa - os dois se enfrentaram em 2015 e 2017; Jones venceu a primeira luta por decisão unânime dos juízes, e a segunda por nocaute técnico. Contudo, o resultado mais recente foi anulado quando "Bones" foi flagrado num exame antidoping realizado no dia da luta, com o esteroide turinabol em seu organismo.

- Eu simplesmente não acho que ele foi o primeiro cara que eu enfrentei que estava dopado, e eu bati o resto deles. Eu deveria tê-lo vencido - analisou Cormier.

Ex-UFC Mehdi Baghdad assina com Brave

O lutador francês Mehdi Baghdad, ex-UFC, é o mais novo contratado do Brave Combat Federation. O atleta da Black House, campeão mundial de muay thai e ex-campeão peso-leve do RFA, vai enfrentar o polonês Pawel Kielek no Brave 12, dia 11 de maio, em Jakarta, na Indonésia. A contratação foi noticiada inicialmente pelo site "MMA Fighting".

Medhi Baghdad, 32, foi parte da equipe treinada por Conor McGregor no The Ultimate Fighter 22. O francês fez duas lutas no UFC em 2016 e perdeu ambas, contra Chris Wade e John Makdessi. Ele não retornou ao cage desde então. Seu cartel inclui 11 vitórias e cinco derrotas.

