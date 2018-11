Corintiano Fagner iguala melhor marca de assistências no Brasileiro

Fagner recebeu de Jadson e cruzou na medida para Mateus Vital testar para o fundo das redes e dar a vitória ao Corinthians contra o Vasco, em Itaquera, no último sábado. Com o passe para gol, o lateral direito do Timão igualou sua melhor marca no Campeonato Brasileiro, com quatro.

Assim como há dois anos, o jogador deu quatro assistências, mas em melhor média: foram 33 jogos (2016) comparados com os 17 deste ano.



Fagner é o segundo colocado em assistências no Timão (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)

“Era um jogo que precisávamos ganhar e conseguimos o resultado. Fico feliz de ter ajudado, mérito dos companheiros e de todos que se doaram muito. É importante, além de fazer o papel na marcação, também poder ajudar lá na frente. É uma marca que espero aumentar para que a equipe possa sair com as vitórias nestas rodadas que faltam”, comentou Fagner.

Todas as assistências do lateral direito aconteceram em partidas que terminaram com triunfo corintiano: Paraná 0 x 4 Corinthians, Corinthians 2 x 0 Botafogo, Corinthians 2 x 1 Bahia e Corinthians 1 x 0 Vasco. Fagner é o vice-líder do Timão na estatística, atrás somente de Jadson, que tem cinco.

