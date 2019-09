Corinthians tenta repetir sucesso contra o Fluminense

Há 17 dias, o Corinthians empatou com o Fluminense no Maracanã por 1 a 1, após empate sem gols no Itaquerão, e se classificou às semifinais da Copa Sul-Americana. Neste domingo (15), às 16h, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas, desta vez, pela 19ª rodada do Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O tricolor carioca vendeu o mando de campo por R$ 800 mil para pagar os salários dos jogadores e dar um novo ânimo ao elenco na briga para sair da zona de rebaixamento. No entanto, com aproveitamento de 28% no Nacional, o time de Oswaldo de Oliveira não tem demonstrado forças.

Pedrinho, durante partida entre Corinthians e Fluminense, no jogo de ida, na Arena. Foto: Daniel Vorley/AGIF



O Corinthians espera aproveitar essa crise do rival, o fato de jogar em Brasília, onde deverá ter a maioria da torcida, e a volta de jogadores importantes, como Fagner e Pedrinho, para conquistar mais uma vitória e terminar o primeiro turno entre os quatro primeiros times da competição.

Único clube da Série A ainda invicto após a parada para a disputa da Copa América, o Corinthians tenta manter o ritmo para também não desgarrar dos líderes e continuar na briga pelo título em dezembro.

Para este duelo contra o Fluminense, Carille ainda fará alterações no time titular, para recuperar alguns jogadores, como Danilo Avelar e Manoel, visando ao confronto de ida das semifinais da Sul-Americana, contra o Independiente del Valle (EQU), na próxima quarta (18).

Assim, a defesa será composta pelo lateral esquerdo Carlos Augusto e pelo zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que entram ao lado dos experientes Fagner e Gil para evitar os gols do Flu.

No ataque, sem Clayson, suspenso, Carille pode colocar Mateus Vital ou Jaderson na ponta esquerda, para formar o trio com Pedrinho e Vagner Love.

No meio-campo, Jadson e Sornoza, que também voltou de sua seleção, disputam uma vaga ao lado de Gabriel e Júnior Urso.

FLUMINENSE

Muriel: Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan (Yuri), Ganso e Nenê; Yony González, Marcos Paulo e João Pedro. T.: Oswaldo de Oliveira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Carlos Augusto; Gabriel; Júnior Urso, Pedrinho, Jadson e Mateus Vital; Vagner Love. T.: Fábio Carille

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

