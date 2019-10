Corinthians tenta encerrar má fase e seguir no G-6 em visita ao CSA

Espantar a má fase. É com essa mentalidade que o Corinthians visita o CSA nesta quarta-feira (30), em duelo a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Torcedores do Corinthians. Foto: Instagram Corinthians

O time alvinegro atravessa seu pior jejum sob o comando do técnico Fábio Carille, sem comemorar um triunfo há seis jogos: o último foi sobre a Chapecoense, há quase um mês. De lá para cá, o time do Parque São Jorge acumula derrotas para São Paulo e Cruzeiro e empates com Grêmio, Athletico-PR, Goiás e Santos.

Para piorar, um novo tropeço coloca em risco um lugar na zona de classificação à Taça Libertadores de 2020. Atualmente na sexta posição, o Corinthians soma 45 pontos e pode ser ultrapassado pelo Grêmio, com 44, nesta rodada do Nacional. A equipe gaúcha enfrenta o Vasco, no Rio, no mesmo horário.

Outro que pode passar o Corinthians na tabela é o Athletico-PR (42), que visita o Internacional, na quinta-feira (31). Nesse caso, porém, o G-6 viraria G-7, já que o time paranaense tem vaga assegurada ao torneio continental por causa da conquista da Copa do Brasil.

Para retomar o caminho das vitórias, o time paulista conta com o retrospecto ruim do CSA, que vem de quatro jogos sem vencer -empate com Atlético-MG e derrotas para Goiás, Botafogo e Flamengo-, embora tenha vendido caro a derrota para o líder.

A equipe do técnico Argel Fucks ocupa a 18ª posição na tabela e luta contra o rebaixamento para a Série B."Sabemos que será um jogo difícil, truncado e de bastante força física. Não podemos dar mole, tem que entrar concentrado para conseguir a vitória", disse Gustagol, que voltará à equipe alvinegra, desfalcada pelos atacantes Mauro Boselli, suspenso, e Vagner Love, lesionado.

Em contrapartida, o Corinthians poderá contar com Fagner, que volta após cumprir suspensão, assim como Carille.

CSA

João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Euller (Carlinhos); João Vitor, Nilton, Jonatan Gómez; Apodi, Warley e Ricardo Bueno. T.: Argel Fucks

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza (Mateus Vital) e Clayson; Gustagol. T.: Fábio CarilleEstádio: Rei Pelé, em MaceióHorário: 21h30 desta quarta-feiraJuiz: Rafael Traci (SC)

Folhapress