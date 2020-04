Corinthians tem pior aproveitamento entre clubes de Série A em 2020

O Corinthians vivia uma fase instável antes da paralisação dos campeonatos por causa do avanço do novo coronavírus. Eliminado da Libertadores e em situação muito complicada no Campeonato Paulista, a equipe alvinegra registra o pior aproveitamento entre os times da elite do Campeonato Brasileiro neste começo de 2020.

A equipe do técnico Tiago Nunes venceu apenas três dos 12 jogos oficiais que disputou, com cinco empates e quatro derrotas. Conquistou, dessa forma, apenas 38,9% dos pontos que disputou. Vasco e Sport vêm logo em seguida, com 40,5% e 41,7%, respectivamente. O Botafogo, com 50%, fecha a "zona de rebaixamento".

O melhor aproveitamento entre os 20 clubes que disputarão a Série A em 2020 é do Flamengo. O atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores alcançou a marca de 85,4% de aproveitamento nos 16 jogos que fez: 13 triunfos, dois empates e apenas uma derrota.

A lista dos quatro primeiros colocados ainda traz Atlético-GO, com 76,9%, e Fluminense e Inter, que aparecem com o mesmo aproveitamento: 71,1%. O time carioca leva vantagem por ter mais vitórias.

Se o Corinthians repetisse o aproveitamento atual na temporada no Brasileirão, somaria 44 pontos. A marca colocaria o time alvinegro em risco de rebaixamento para a Série B.

A equipe corintiana foi eliminada pelo Guaraní-PAR logo no primeiro mata-mata da Libertadores, antes mesmo da fase de grupos. No estadual, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo D. A duas rodadas do fim da primeira fase, o time soma 11 pontos e está a cinco do Guarani, o segundo colocado da chave. O líder é o Red Bull Bragantino, com 17 pontos. Só os dois primeiros avançam às quartas de final.

Folha Press