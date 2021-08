Corinthians tem campanha “de G-4” fora de casa no Brasileirão

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, fora de casa, no último domingo (22), foi importante para dar ao Timão cinco posições na tabela do Brasileirão. Agora, na 6ª colocação, o Alvinegro já pode pensar em brigar por uma vaga na próxima Libertadores. São três jogos seguidos sem perder e muito otimismo para o segundo turno.



E esse otimismo poderia ser muito melhor se o desempenho do Corinthians na Neo Química Arena, onde sempre foi muito forte, ficasse só um pouco parecido com o que tem sido o time de Sylvinho como visitante neste Campeonato Brasileiro. Com o último triunfo na Arena da Baixada, o Alvinegro passou a ter a 3ª melhor campanha como visitante na competição.

Atualmente no G-6, o Corinthians tem 24 pontos conquistados, sendo 16 deles (66,6%) ganhos enquanto atuou longe da Neo Química Arena. Só Red Bull Bragantino e Atlético-MG, com um jogo a menos (eles ainda não entraram em campo pela 17ª rodada no momento em que essa matéria foi escrita) possuem campanhas superiores (um e dois pontos, respectivamente).





Desempenho em casa é de rebaixamento

Por incrível que pareça, o Corinthians tem, até o momento, campanha de Z-4 jogando em casa. Em oito partidas, soma somente oito pontos, marca que o deixa apenas à frente de Chapecoense, Sport e Fluminense no ranking dos desempenhos dos times como mandantes no Brasileirão.

Se tivesse feito um primeiro turno um pouco melhor em casa, certamente o Timão poderia estar almejando objetivos maiores na competição. Afinal, a equipe cumpriu parte da “fórmula de sucesso dos pontos corridos”: manter um aproveitamento de pelo menos 50, 60% como visitante.





Retrospecto do Corinthians no Brasileirão

Como mandante

Jogos: 8

Vitórias: 2

Empates: 2

Derrotas: 4

Gols marcados: 9

Gols sofridos: 11

1ª rodada - Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

4ª rodada - Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino

6ª rodada - Corinthians 2 x 1 Sport

8ª rodada - Corinthians 0 x 0 São Paulo

9ª rodada - Corinthians 1 x 1 Internacional

12ª rodada - Corinthians 1 x 2 Atlético-MG

14ª rodada - Corinthians 1 x 3 Flamengo

16ª rodada - Corinthians 3 x 1 Ceará





Como visitante

Jogos: 9

Vitórias: 4

Empates: 4

Derrotas: 1

Gols marcados: 7

Gols sofridos: 4

2ª rodada - América-MG 0 x 1 Corinthians

3ª rodada - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

5ª rodada - Bahia 0 x 0 Corinthians

7ª rodada - Fluminense 1 x 1 Corinthians

10ª rodada - Chapecoense 0 x 1 Corinthians

11ª rodada - Fortaleza 1 x 0 Corinthians

13ª rodada - Cuiabá 1 x 2 Corinthians

15ª rodada - Santos 0 x 0 Corinthians

17ª rodada - Athletico-PR 0 x 1 Corinthians





Grêmio x Corinthians

