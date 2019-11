Corinthians recebe o Inter em jogo-chave por vaga na Libertadores

Corinthians e Internacional estão fora da disputa da taça do Campeonato Brasileiro, mas ambos encaram o duelo deste domingo (17), às 18h, no Itaquerão, como uma decisão.

Afinal, todo o planejamento para 2020 das duas equipes depende da classificação para a Copa Libertadores da América. Concorrentes à vaga, o Corinthians, na oitava colocação, e o Inter, em sétimo, somam os mesmos 49 pontos na tabela do Brasileiro -os gaúchos levam a melhor no número de vitórias (14 a 12)- e um triunfo na capital paulista complica a vida do adversário direto na disputa.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)



"Essa partida é crucial para a gente, envolve dois clubes mesmo número pontos. É importante conseguir vitória para se afastar do Inter e entre de vez na briga contra o São Paulo e outras equipes que estão à frente", afirmou o volante Júnior Urso à rádio Globo.

"Esse é o jogo da mudança para nossa equipe na tabela. A ideia é acabar entre os quatro, buscar [a vaga na na fase de grupos], ver se é possível jogo após jogo", comentou o atleta.

Como Flamengo, Palmeiras e Santos se distanciaram na ponta de cima da tabela e o Grêmio (56 pontos) tem boa gordura para levar a outra vaga na fase de grupos do torneio continental, São Paulo, Internacional e Corinthians batalham por duas vagas, provavelmente, na pré-Libertadores.

Embora o Athletico-PR esteja logo à frente, em sexto na tabela, a equipe rubro-negra tem vaga assegurada por causa da conquista da Copa do Brasil deste ano, ou seja, não interfere.

Para entrar de vez na disputa por uma vaga no torneio continental, o Corinthians terá os retornos dos experientes Cássio e Fagner, recuperados de lesão. Quem também disputará a primeira partida sob o comando de Dyego Coelho será Ralf, que ocupa a vaga do suspenso Gabriel no meio de campo.

O clima mais leve após o Corinthians interromper a sequência de oito jogos sem vencer e os sinais de recuperação sob o comando de Coelho também animam a torcida, que deve incentivar do início ao fim para ajudar o clube a voltar ao torneio que tanta falta faz.

Folhapress