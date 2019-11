Corinthians quer nome que finde 'estilo Carille'; veja opções

O Corinthians ainda não abriu negociações com nenhum técnico para substituir Fábio Carille, demitido logo após a goleada sofrida para o Flamengo, neste domingo (3), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, segundo apurou o UOL Esporte, o clube paulista está decidido em relação ao perfil do novo treinador. A ideia é findar o "estilo Carille" e buscar, no mercado, um treinador mais ofensivo.

É consenso na diretoria que não dá mais para o Corinthians ficar jogando como "time pequeno", com medo de sofrer gols do adversário, fato que aconteceu nos últimos anos e, principalmente, com Fábio Carille e Jair Ventura, entre 2018 e 2019.

A tese de que o Corinthians sempre ganhou títulos jogando na "retranca" é bastante contestada no Parque São Jorge. O título brasileiro de 2015, quando o time foi campeão com a melhor defesa e o melhor ataque da competição sob o comando de Tite é o maior exemplo para derrubar esse argumento.

Com o perfil definido, o Corinthians sonha com Tiago Nunes, do Athletico, e com técnicos estrangeiros. A reportagem ainda apurou que até já existe um estrangeiro de preferência, mas ainda não há consenso sobre abrir negociações e muitos menos oferta.

Por conta do perfil definido, a diretoria corintiana descarta a contratação de Sylvinho, ex-lateral do clube na década 90 e que recentemente foi demitido do Lyon, da França. Na visão de muitos, Sylvinho seguiria uma linha semelhante à de Carille. Além disso, há rejeição no clube em relação ao ex-lateral por conta de ele ter recusado a função de técnico do clube em um passado recente.

A diretoria corintiana vai se reunir nesta segunda (4) para avançar na busca por um novo treinador. Na saída do Maracanã, eles evitaram falar em nomes até nos bastidores. A única certeza é que o novo treinador deve jogar com mais coragem.

Na próxima quarta-feira (6), diante do Fortaleza, na Arena Corinthians, às 19h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time será comandado pelo técnico do sub-20, o ex-lateral-direito Dyego Coelho.

Folhapress