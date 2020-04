Corinthians mantém tendência e supera rivais em clássicos mesmo em baixa

O time alvinegro, porém, mantém a tendência dos últimos anos ao registrar o melhor aproveitamento em clássicos na comparação com seus três maiores rivais do estado.



Depois de dois clássicos disputados na atual temporada, o Corinthians soma uma vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em Itaquera, e um empate sem gol com o São Paulo, fora de casa. O aproveitamento, portanto, é de 66%.

Com três jogos, o São Paulo conseguiu atingir 55% dos pontos disputados. O time tricolor venceu o Santos (2 a 1), no Morumbi, e empatou com Corinthians, novamente como mandante, e Palmeiras, como visitante, também por 0 a 0 .

O Palmeiras disputou dois clássicos até agora e ficou no empate sem gols diante de Santos, como visitante, e São Paulo. O aproveitamento é de 33%. Por fim, os santistas acumulam duas derrotas e um empate, com 11% dos pontos disputados.

O desempenho do Corinthians cai pela metade nos outros duelos de 2020. Em dez jogos, o time de Tiago Nunes venceu apenas duas vezes, com quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 33%.

Em 2019, mesmo com uma campanha ruim no Brasileirão, o Corinthians superou os rivais paulistas. O mesmo aconteceu nas temporadas 2018 e 2017. O bom desempenho ajudou a equipe a conquistar o tricampeonato paulista no período.

O Corinthians está em situação difícil na atual edição do Estadual. Quando o campeonato foi paralisado, o time somava 11 pontos em dez rodadas. O Guarani, segundo colocado do Grupo D, soma 16 pontos, contra 17 do líder Bragantino. Faltam dois jogos para o término da primeira fase. O próximo duelo seria justamente um clássico, contra o Palmeiras, em Itaquera.

Clássicos paulistas em 2020

Corinthians

2 jogos, 1 vitória e 1 empate

Aproveitamento: 67%

São Paulo

3 jogos, 1 vitória e 2 empates

Aproveitamento: 55%

Palmeiras

2 jogos, 2 empates

Aproveitamento: 33%

Santos

3 jogos, 1 empate e 2 derrotas

Aproveitamento: 11%

Clássicos paulistas em 2019

Corinthians

13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas

Aproveitamento: 51%

Santos

11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

Aproveitamento: 48%

Palmeiras

11 jogos, 3 vitórias, seis empates e 2 derrotas

Aproveitamento: 45%

São Paulo

13 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas

Aproveitamento: 28%

Uol/Folhapress