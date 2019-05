Corinthians lança camisa oficial em homenagem a torcida organizada

A Nike e o Corinthians apresentaram nesta sexta-feira (10) o novo uniforme alternativo do clube alvinegro. O modelo, todo preto com detalhes brancos na gola e nas mangas, faz referência ao uniforme da torcida organizada Gaviões da Fiel e é uma homenagem aos 50 anos de fundação da torcida.



O uniforme será utilizado pela primeira vez no jogo do próximo sábado (11), contra o Grêmio, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro e já está a venda no site da Nike, na loja da Arena Corinthians e na loja virtual oficial do clube. Os modelos custam de R$ 199,90 a R$ 299,90.

Apesar da homenagem, a relação entre Corinthians e Gaviões da Fiel nem sempre foi harmônica. Em 2014, por exemplo, jogadores do Corinthians chegaram a ameaçar não entrar em campo para um jogo contra a Ponte Preta, pelo Paulista, após membros da torcida participarem de uma invasão ao CT do clube. No dia seguinte, a Gaviões disse que não apoiou institucionalmente a manifestação, mas corroborou as críticas ao time.



Foi após uma briga envolvendo membros da organizada e da torcida palmeirense Mancha Alvi Verde que, em 2016, foi instituída no estado de São Paulo a pratica de realizar clássicos com torcida única.

A Gaviões da Fiel também se viu envolvida na morte do garoto boliviano Kevin Espada, 14, em partida do Corinthians contra o San José (BOL) pela Libertadores de 2013, em Oruro. Na ocasião, membros da torcida foram presos na Bolívia. Posteriormente, já em São Paulo, a torcida apresentou um adolescente de 17 anos como autor do disparo de sinalizador que matou o torcedor boliviano.

Folhapress