Corinthians lança camisa com homenagens a invasões da torcida

O Corinthians lançou nesta sexta-feira (6) o seu novo terceiro uniforme. O modelo traz homenagens às chamadas invasões da torcida corintiana ao Rio de Janeiro, em 1976 (semifinal do Brasileiro) e 2000 (Mundial de Clubes), e ao Japão, em 2012 (Mundial).

A camisa com gola V tem, predominantemente, imagens da torcida nas arquibancadas. Nos detalhes, aparecem bandeiras, faixas em alguns desenhos estampados. Na parte de trás, existe um símbolo dentro dos números que só pode ser visto sobre o efeito de luz negra.

A versão divulgada pela Nike, patrocinadora do Corinthians, não tem patrocinadores. A camisa usada pelo time terá as marcas que aparecem no uniforme do clube.

Nova camisa do Corinthians. Reprodução: Nike

Nesta sábado (7), o Corinthians vai receber o Ceará, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro, e entrará em campo pela primeira vez com a nova camisa.

"A torcida é nosso maior patrimônio e ter essa referência às invasões estampada em nosso manto é uma forma de agradecer a energia e o apoio que recebemos toda vez que o Corinthians joga, seja como mandante ou visitante", disse o superintendente de marketing do clube, Caio Campos.

No ano passado, o Corinthians usou sua terceira camisa para fazer uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, torcedor declarado do clube. O time do Parque São Jorge também já utilizou uniformes com referências ao "terrão", como era conhecido o campo o onde treinavam os jogadores da base, a São Jorge, padroeiro da equipe, além de um modelo na cor roxa em alusão à frase "corintiano roxo."

Folhapress