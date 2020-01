Corinthians goleia o Botafogo em estreia no Paulista

Em noite com grande atuação do argentino Mauro Boselli, o Corinthians goleou o Botafogo por 4 a 1, em Itaquera, em jogo pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 17 do time alvinegro marcou três gols na partida e ainda participou da jogada que originou o pênalti convertido por Luan.

Ronald descontou para a equipe de Ribeirão Preto em uma das raras chances do time visitante, praticamente dominado pelo Corinthians durante os 90 minutos.

Os donos da casa ainda atuaram com um jogador a mais a partir dos 9 minutos do segundo tempo, quando Reginaldo foi expulso ao evitar um gol de Janderson desviando a bola com a mão dentro da pequena área.

A origem da jogada foi criada por Boselli, que chegou a finalizar na trave antes de Janderson ficar com o rebote.

Foi a primeira partida oficial do time do Parque São Jorge sob o comando do técnico Tiago Nunes.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Mirassol, fora de casa, enquanto o Botafogo enfrenta a Ponte Preta.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard (Gabriel) e Camacho; Ramiro, Luan (Love) e Janderson (Vital); Boselli

T.: Tiago Nunes

BOTAFOGO-SP: Darley; Caique Sá, Reginaldo, Didi e Gilson; Ferreira e Willian Oliveira; Murilo Oliveira (Edson Júnior), Gustavo Henrique e Rafinha (Jordan); Diego Cardoso (Ronald)

T.: Wagner Lopes

Estádio: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

GOLS

Corinthians: Boselli, aos 11 do 1T e aos 14 e 38 do 2T; Luan, aos 9 minutos do 2T

Botafogo: Ronald, aos 36 minutos do 2T

Cartões amarelos: Camacho e Richard (Corinthians); Reginaldo (BOT)

Folhapress