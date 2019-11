Corinthians enfrenta o Atlético com mistério sobre Pedrinho

O Corinthians enfrenta o Atlético-MG neste domingo (1º), às 18h, no estádio Independência, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com mistérios no meio-campo, lateral e ataque. Isso porque Pedrinho e Danilo Avelar estão com dores no ombro e são dúvidas. Eles não treinaram após o jogo contra o Avaí, mas viajaram com a delegação corintiana. Além deles, o técnico interino Dyego Coelho faz mistério em relação ao ataque: Boselli e Gustagol.

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)



Após vencer o Avaí por 3 a 0, na última quarta-feira (28), na Arena, o Corinthians subiu da sétima para a oitava colocação, com 53 pontos. O time paulista encerrou a rodada passada na frente do Internacional, principal concorrente na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

Já o Atlético-MG entrará em campo com modificações. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Uilson, Michael, Gustavo Blanco, Nathan e Alerrandro, que estão no departamento médico. Por outro lado, Zé Welison volta ao time após cumprir suspensão automático.

Folhapress