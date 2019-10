Corinthians empata com o Goiás no final após pênalti marcado pelo VAR

O Corinthians arrancou empate contra o Goiás por 2 a 2, nesta quarta (16), no Serra Dourada, nos acréscimos da partida após o VAR marcar pênalti para o time paulista. Gustagol fez o gol salvador. O time da casa ainda terminou o jogo com dois a menos, já que Michael e Rafael Moura foram expulsos na segunda etapa.

Leia também: SP recebe o Corinthians com foco em uma vaga no G4 do Brasileiro

Além de sete novidades na equipe titular, o time corintiano teve uma postura ofensiva no primeiro tempo, abriu o placar aos dez minutos com Janderson, mas sofreu o empate com belo gol de Michael no fim da primeira etapa.



Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians



O Corinthians demonstrou "bipolaridade" ao voltar recuado e exercer o futebol bastante criticado por torcedores e grande parte da imprensa nesta temporada. Com isso, o time de Fábio Carille sofreu o gol aos 25 minutos do segundo tempo, com Leandro Barcia, de cabeça. No entanto, o empate veio no final com a "ajuda" do VAR.

Após perder para o Goiás, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pela 27ª rodada da competição. Já o time goiano encara a Chapecoense no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

Folhapress