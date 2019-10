Corinthians empata com Athletico e pode deixar o G-4 no clássico

O Corinthians empatou com o Athletico-PR nesta quinta-feira (10), por 2 a 2, em Itaquera, e agora corre o risco de deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (13), diante do São Paulo.

A equipe do Morumbi, que vai receber o time alvinegro em casa, soma 40 pontos no Nacional, três a menos do que os corintianos.

Para assumir a quarta colocação, o time de Fernando Diniz teria de ganhar o clássico e tirar uma diferença de três gols de saldo.

O histórico das duas equipes nesta edição do campeonato, no entanto, não indica que esta margem seja provável.

O Corinthians perdeu apenas três partidas no torneio e, em nenhuma delas, por três gols de diferença. A equipe até chegou a sofrer três gols do Bahia, na 1ª rodada, mas descontou e acabou derrotado por 3 a 2.

Já o São Paulo só venceu uma vez por uma margem de pelo menos três gols, quando goleou a Chapecoense, por 4 a 0, em casa, na 11ª rodada.



Quarto colocado, o time de Fábio Carille tem tido dificuldade para se manter na zona de classificação direta para a Libertadores.

Ao longo da competição, esteve entre os quatro primeiros durante cinco das 24 rodadas, já somando a partida diante do Athletico.

A inconsistência na briga por vaga no continental se deve ao futebol irregular que a equipe tem apresentado.

Nesta quinta-feira, sofreu para sair de campo com um ponto mesmo tendo saído na frente, com gol de Gil.

O time cometeu muitos erros na defesa e chegou a levar a virada em oito minutos. Léo Cittadini e Erick marcaram.

Antes do fim da primeira etapa, Boselli conseguiu empatar, em novo lance de bola parada, única arma eficiente do Corinthians diante dos paranaenses. O gol de Gil havia saído após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu melhorar seu posicionamento defensivo e sofreu menos com as chegadas dos visitantes.

A criatividade corintiana, porém, continuou aquém do necessário para buscar a vitória.

Cada time teve uma grande oportunidade de marcar. Vagner Love chutou em cima do goleiro Léo em um lance cara a cara. Do outro lado, Thonny Anderson driblou boa parte da defesa alvinegra, mas, na conclusão, viu seu gol ser impedido por uma defesa de Cássio.

