Corinthians deve ter volta de Vagner Love no clássico com o Santos

O Corinthians deve ter o retorno do atacante Vagner Love para o clássico contra o Santos na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.



Com a volta de Love, Gustagol volta para o banco de reservas. O camisa 19, que está de contrato renovado, teve atuação apagada no Mineirão e só "apareceu" no jogo ao arriscar um bicicleta no fim da partida.

O técnico Fábio Carille deve promover outra novidade na equipe que inicia o clássico. O zagueiro Bruno Méndez teve sua estreia aprovada contra o Cruzeiro e deve ser mantido na lateral direita no lugar de Michel Macedo.

O reserva imediato de Fagner sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita aos 23 minutos do primeiro tempo no duelo contra os mineiros e provocou a estreia do uruguaio de forma improvisada.

Desde fevereiro no clube, Méndez ainda não havia recebido uma chance de Carille. O zagueiro entrou na famosa "fogueira" e deu conta do recado. Apesar de não arriscar apoios ao ataque, ele foi bastante eficiente na marcação e arrancou elogios do treinador.

"Quero destacar o Bruno Méndez, esteve na seleção, chegou só na quarta-feira e precisou jogar. Ele tem um entendimento legal de posicionamento. Está há pouco tempo com a gente, atuou improvisado. Erros são normais de acontecer para quem está entrando e é um menino de 19, 20 anos. Mas foi muito acima do esperado por ser a estreia dele", afirmou Carille.

Fábio Carille contará com o retorno do zagueiro Manoel contra o Santos. O defensor não atuou contra o Cruzeiro por questões contratuais, já que pertence ao clube mineiro e está emprestado ao Timão até o fim desta temporada.

Em contrapartida, Carille soma cinco desfalques para o clássico na Vila. Além dos laterais Fagner, na seleção brasileira, e Michel, lesionado, o treinador não conta com Cássio, também na seleção que se prepara para a Copa América, e Pedrinho e Mateus Vital, servindo à seleção brasileira pré-olímpica no Torneio de Toulon, na França.

