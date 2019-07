Corinthians desiste de Luciano, que ainda vive futuro incerto no Flu

O Corinthians desistiu da negociação pelo atacante Luciano depois de encontrar algumas dificuldades na conversa. O jogador, que é o artilheiro do Fluminense na temporada, tem futuro incerto nas Laranjeiras, uma vez que o Atlético-MG aparece como um forte concorrente.



O nome de Luciano foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias e analisado de maneira positiva internamente. Porém, a diretoria encontrou dificuldades durante as tratativas e resolveu não dar prosseguimento aos contatos. O Corinthians nem sequer chegou a enviar uma proposta ao time tricolor.

Por outro lado, o Fluminense tem a concorrência do Atlético-MG. O clube mineiro, no meio do mês passado, procurou o Leganés, da Espanha, - que detém os direitos de Luciano - e iniciou uma negociação. Inicialmente, a conversa caminhou para um acordo por empréstimo. No entanto, graças à mudança de postura dos espanhóis, que passaram a exigir uma venda por 2,5 milhões de euros, o negócio esfriou, mas não foi descartado completamente.

Assim, a situação de Luciano em relação ao Fluminense é incerta. A diretoria não deseja perder o jogador, elogiado pelo técnico Fernando Diniz, e negocia a permanência. A "moral" com a comissão técnica e o fato de já estar ambientado com o elenco pesam a favor, mas a crise financeira que o clube atravessa pode causar entraves.

Vale lembrar que, logo no início da paralisação para a Copa América, membros do departamento de futebol conversaram com Luciano e, à época, em outro cenário, demonstraram otimismo em relação a um 'fico' do jogador.

"Tem muita especulação, mas proposta oficial não chegou de nenhum clube. Seguimos no mesmo modelo que vínhamos falando: tem de ser de clube para clube. Hoje pela manhã, um clube, que não vou citar o nome, começou a iniciar um contato sobre uma proposta por ele. Obviamente, vamos conversar com o atleta e analisar", disse Mario Bittencourt, em entrevista coletiva na última sexta-feira, ao ser questionado sobre o atacante.

Luciano chegou às Laranjeiras há pouco mais de um ano, por empréstimo de três temporadas. Atualmente, é o goleador da equipe, com 15 gols. Ao todo, nesta passagem pelo Fluminense, são 54 jogos disputados e 20 gols marcados.

Recentemente, o Fluminense perdeu o atacante Everaldo para o Corinthians, mas, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, evitou a saída de Pedro ao rejeitar uma proposta do Flamengo, afirmando que só negocia o camisa 9 com um clube brasileiro pelo valor total da multa rescisória.

A diretoria não esconde que está no mercado em busca de novos nomes para um elenco considerado enxuto. Paralelamente a isso, há um trabalho em relação à situação dos cofres do clube tricolor.

O Fluminense volta a campo oficialmente no dia 15, no Maracanã, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.

