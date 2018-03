Corinthians desiste de contratar o lateral Zeca

O Corinthians encerrou as negociações com o lateral Zeca, em litígio com o Santos. O clube anunciou a decisão em nota divulgada na manhã desta sexta-feira.

A alegação é de que o departamento jurídico do clube não teve as garantias suficientes para a assinatura do contrato. Por isso, a diretoria decidiu não continuar nas negociações com o jogador de 23 anos.

Zeca chegou a visitar o CT Joaquim Grava nesta semana depois de obter uma liminar na Justiça o liberando do acordo com o Santos. Ele e o Corinthians tinham um acordo apalavrado, mas divergências nos últimos dias impediram o acerto.

Na quarta-feira, o departamento de comunicação do Corinthians chegou a postar nas redes sociais uma provocação ao Santos, indicando a proximidade do acerto com o jogador. A publicação repercutiu negativamente dentro do Timão, já que o lateral ainda não havia assinado.

A diretoria do Corinthians também se desentendeu com os empresários do atleta, que recuaram em uma promessa que havia sido feita. A OTB Sports, empresa que cuida da carreira do jogador, desistiu de assumir integralmente o pagamento da multa de R$ 50 milhões ao Santos em caso de derrota em disputa na Justiça.

Veja abaixo a nota:

"O Sport Club Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O Departamento Jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato".

Entenda todo o caso

Zeca foi à Justiça pedir a rescisão do contrato por supostos atrasos no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o que o Santos nega. Ele conseguiu uma liminar quando o caso chegou ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), no fim do ano passado.

Na Vila Belmiro, a decisão é considerada frágil e há confiança de que ela pode ser revertida em abril, quando uma audiência será realizada na Justiça do Trabalho de Santos. Se isso acontecer, o clube promete cobrar o valor da rescisão.

Há cerca de um mês, Corinthians e Santos iniciaram uma conversa para uma troca que envolveria o lateral e os corintianos Marquinhos Gabriel e Lucca. A negociação não avançou e, agora, é descartada por José Carlos Peres, presidente do Peixe.

O gatilho para a aproximação entre Zeca e Corinthians foi um despacho do ministro Breno Medeiros, do TST, publicado na segunda-feira, que derrubou uma obrigação de a CBF apontar que há uma disputa jurídica entre o atleta e o Santos se algum outro clube registrasse o lateral no BID (Boletim Informativo Diário).

Antes de negociar com o Timão, o lateral-esquerdo teve um acerto verbal com o Flamengo e chegou a viajar à Espanha para fechar com o Girona. Em ambos os casos os clube desistiram da contratação por conta do imbróglio jurídico.

Globo Esporte