Corinthians dá saída de Carille como certa e aposta em Loss

técnico Fábio Carille disse que ainda não chegou uma proposta oficial, mas a diretoria do Corinthians já dá como certa a transferência do treinador para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Os dirigentes sabem que não podem competir com os valores oferecidos pelos árabes, e já definiram um substituto. Caso a saída de Carille seja confirmada, o clube apostará na promoção do auxiliar Osmar Loss.

A confirmação pode ocorrer já na segunda-feira, quando a delegação corintiana chega a São Paulo. Toda a diretoria de futebol, formada pelo presidente Andrés Sanchez, pelo diretor Duílio Monteiro Alves, pelo diretor adjunto Jorge Kalil e pelo gerente Alessandro Nunes, está na viagem com os jogadores e comissão técnica. Após a partida na Venezuela, a delegação pegou mais um voo fretado rumo a Recife, onde o Corinthians enfrenta o Sport neste domingo.

Osmar Loss pode substituir Fábio Carille (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians)



Em São Paulo, Carille deve reunir-se com seu empresário para aceitar a proposta do Al Hilal. O treinador já avisou aos seus pais que a oferta é irrecusável, mas ainda aguarda a formalização com a chegada do documento.

Também em São Paulo está Osmar Loss. Os auxiliares do Corinthians se revezam, e nesta viagem Carille está acompanhado por Leandro da Silva, o Cuca, enquanto Loss e Fabinho permaneceram na capital paulista.

Loss se tornou auxiliar técnico da comissão após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. Ele chegou ao Corinthians em 2013 para comandar o Sub-20 e foi finalista da Copinha quatro vezes seguidas, com duas conquistas.

Antes do Corinthians, Loss trabalhou na base de Internacional, Fluminense e Juventude. Ele é gaúcho da Passo Fundo e completará 43 anos em julho.

