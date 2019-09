Corinthians conta com reforço de Avelar e Manoela em treino

O Corinthians contou com o lateral Danilo Avelar e com o zagueiro Manoel no treino desta segunda-feira (16) no CT Joaquim Grava. A preparação é para o jogo contra o Independiente del Valle, do Equador, que acontece nesta quarta (18) em Brasília. A partida vale pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.



Os dois foram preservados da derrota contra o Fluminense no domingo (15), em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Manoel foi relacionado, mas como não treinou durante a semana, ficou apenas como opção no banco de reservas. Já Avelar, com desgaste muscular, foi poupado até da viagem.



Carille comandou treino coletivo de "nove contra nove" em campo nesta segunda, no CT, além de jogadas de triangulações pelos lados e infiltrações pelo meio antes de cruzamentos e finalizações.



O Corinthians treina visando a semifinal da Copa Sul-Americana - Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Além de Manoel e Avelar, participaram da atividade o goleiro Cássio, que falhou no gol que deu a vitória ao Fluminense, e os atletas que entraram no decorrer da partida contra os cariocas: casos de Jadson, Vagner Love e Boselli. Clayson, que cumpriu suspensão no domingo, também participou da atividade.

O técnico corintiano disse em entrevista coletiva que definiria nesta segunda o time. Como não esboçou a equipe em campo, os jogadores devem ficar sabendo em reunião interna com a comissão técnica.

Mas com os retornos de Manoel e Avelar, além de Clayson, o Corinthians deve iniciar o confronto contra o Independiente del Valle com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar; Gabriel, Pedrinho, Junior Urso, Mateus Vital e Clyason; Vagner Love.

Samir Carvalho, da Folhapress