Corinthians aposta em preparação especial para condicionar Jadson

Na derrota para o Botafogo-SP por 2 a 1, em amistoso no último sábado, ficou claro que o Corinthians tem dificuldade para criar oportunidades. Por isso, muitos torcedores perguntaram qual motivo fez Fábio Carille não escalar Jadson. Principal articulador da equipe alvinegra, o meia ainda está em processo de fortalecimento muscular durante esta intertemporada e, talvez, atue nos próximos confrontos preparativos - contra o Vila Nova e o Londrina - antes do retorno ao Campeonato Brasileiro.



Segundo apurou a reportagem, o departamento de futebol corintiano tem um cuidado especial com o meio campista de 35 anos. Tal fato tem algumas explicações. Por ele ser veterano, a resposta na preparação física pode ser um pouco mais lenta, principalmente em casos de lesão. Desta maneira, a ideia é prevenir ao máximo as contusões. Outro ponto é a falta de um jogador com as mesmas características e qualidades do que ele no elenco.

"Temos que ter um olhar especial para ele, mas ele tem correspondido para nós aqui dentro, tem conduzido bem. Espero que neste retorno ele tenha uma condição ainda melhor do que teve. Para ser o meia que ele é: que chega, cria chances e faz gols", disse o preparador físico Walmir Cruz.

"É um caso específico, pela idade dele. É preciso saber o que fazer neste aspecto físico. Ele tem feito um pré-treino e se dedica bastante. Conversei com ele e expliquei que um atleta de uma determinada idade ganha mais tempo quando muda a alimentação. Ele não está abaixo dos outros em nenhum aspecto. Para quem não conhece ele pode parecer abaixo", completou Walmir.

O time alvinegro volta a jogar no Nacional no domingo, dia 14 de julho, na Arena, contra o CSA. O time da capital soma 12 pontos (três vitórias, três empates e duas derrotas) na décima posição na tabela de classificação.

UOL / Folhapress