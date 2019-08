Corinthians aposta em final do 1º turno por briga pelo título

Fábio Carille não fala isso abertamente, mas considera os cinco jogos finais do primeiro turno do Campeonato Brasileiro uma chance de deixar o time em condições de lutar pelo troféu no segundo.

A sequência decisiva começa neste sábado (17), às 17h, contra o Botafogo, no Itaquerão.

Para chegar à metade da competição em uma situação melhor, a equipe precisa pontuar diante de Avaí (fora), o lanterna, Atlético-MG (casa), quarto colocado, Ceará (casa), em nono, e Fluminense (fora), na 16ª posição.



Foto: Reprodução/Instagram

Ninguém trata a série como tranquila, mas Carille confia na força do Corinthians em casa, onde serão realizadas três das cinco partidas.

Com 24 pontos, o Corinthians está em sexto lugar. O Botafogo vem de duas vitórias e é o sétimo, com 22 pontos.

Para o duelo, o Corinthians terá Walter no gol, no lugar de Cássio, suspenso. Também ausente por acúmulo de cartões, Danilo Avelar cederá lugar a Carlos na lateral esquerda.

Já o Botafogo não poderá contar com os lesionados Alex Santana e Carli, além de João Paulo, que cumprirá suspensão.

Folhapress