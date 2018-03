Corinthians anuncia a contratação de Sidcley

O Corinthians anunciou a contratação do lateral esquerdo Sidcley nesta sexta-feira (23). O jogador chega do Atlético-PR com contrato por empréstimo válido até o fim de 2018. Seu vínculo com o clube do Paraná vai até 2020.

Em troca de Sidcley, o Corinthians vai enviar o volante Camacho para o Atlético-PR. A cessão será no mesmo molde, com o meio-campista assinando contrato de empréstimo válido até o fim do ano.



Foto: Divulgação Corinthians

Sidcley foi aprovado em exames médicos realizados na tarde de quinta-feira (22). O lateral será inscrito nesta sexta na lista alvinegra do Campeonato Paulista. Segundo o médico Joaquim Grava, o reforço fez exames ortopédicos e cardiológicos no centro de treinamento corintiano.

Aos 24 anos de idade, Sidcley foi campeão paranaense pelo Atlético em 2016. Antes de chegar ao clube, o lateral passou ainda por São Caetano e Catanduvense.

No Corinthians, Sidcley terá a concorrência de Juninho Capixaba, também contratado neste ano, e do volante Maycon, que tem ganhado espaço como alterativa para a lateral. Guilherme Romão, que começou o ano como opção para o setor, foi emprestado para o Oeste.

Folhapress