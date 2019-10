Corinthians abre negociação com revelação do Guarani

Após vencer a Chapecoense, o Corinthians treinou em Porto Alegre visando o duelo contra o Grêmio neste sábado, às 19h, na Arena Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a quinta-feira (3) do clube ficou marcada pelo mercado da bola, com a provável chegada de uma revelação do Guarani.

O clube do Parque São Jorge negocia a contratação do atacante Matheus Davó, 20 anos, um dos destaques do time de Campinas na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dirigentes corintianos "rasgam elogios" internamente pelo atleta, mas alegam que as negociações não estão concluídas.

Davó está na mira de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Corinthians leva vantagem pelo bom relacionamento com a Elenko Sports, grupo de agenciamento de atletas, que detém 40% dos direitos econômicos do jogador. O Guarani possui os 60% restantes.



Matheus Davó joga pelo Guarani - Foto: Reprodução/Instagram

Davó ganhou os holofotes no cenário nacional ao marcar quatro gols contra o Internacional, em jogo da terceira fase da Copa São Paulo. Ele foi um dos destaques do time campineiro, que chegou à semifinal da competição e só foi eliminado pelo campeão São Paulo.

Depois de brilhar na Copinha, Davó subiu para o profissional e fez sua estreia pelo time principal na sexta rodada da Série B, em jogo contra o Brasil de Pelotas. Desde então, foi ganhando espaço e hoje é titular da equipe bugrina - tem dois gols em 20 jogos na competição.

Antes de chegar ao Guarani, em 2018, Davó, que ganhou o apelido dos colegas porque sua avó sempre o buscava após jogos e treinos na base, teve uma passagem pela Portuguesa.

Folhapress