Cori-Sabbá vence primeiro amistoso antes da estreia na Série B

O Cori-Sabbá venceu o primeiro amistoso antes da estreia na 2ª divisão do Campeonato Piauiense. A vitória foi diante da equipe do Francisco Ayres por um placar de 3 a 1, no estádio Tibério Nunes, no último domingo, em Floriano. Os gols saíram dos pés do cartola e atacante da equipe Anderson Kamar, Jandro e Matheuzinho. O único gol feito pelo Ayres, foi anotado por Paulinho.

“Estou muito feliz em fazer parte do grupo Cori-Sabbá. Muito agradecido pela oportunidade e por Deus ter me abençoado por ter estreado no grupo fazendo gol”, disse Matheuzinho.

A Águia Soberana já tinha empatado em 1 a 1 o amistoso feito contra do Real Mirim, de Floriano. Há uma semana da estreia, o time corre contra o tempo para regularizar o laudo técnico do Corpo de Bombeiro para mandar os jogos com a presença da torcida. Se tudo estiver em ordem, o Tibério Nunes será o palco da partida contra o Oeirense pela terceira rodada do estadual, no dia 27 de setembro.

O amistoso do domingo foi o segundo feito pela equipe até gora. Nas duas oportunidades de preparação, o presidente do time Anderson Kamar já conseguiu somar dois gols. O jogo foi marcado também pela estreia do treinador Valdomiro Ferreira, anunciado para o comando da equipe na semana passada.

Com folga na rodada de abertura devido a desistência do Fluminense na competição, o Cori-Sabbá estreia na Série B no domingo (15), em duelo contra o Timon, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado