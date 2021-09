Cori-Sabbá vence Oeirense e assume a liderança da Série B

A Série B do Campeonato Piauiense tem novo líder, o Cori-Sabbá. O time Alvinegro venceu o Oeirense por 3 a 2 em partida válida pela segunda rodada da competição na tarde desse sábado (4), no estádio Tibério Nunes, em Floriano. Com a vitória, o clube chegou a quatro pontos e assumiu a ponta da tabela provisoriamente.

O Cori-Sabbá abriu o placar com Netho Brasil e ampliou com Danilo. O Oeirense reagiu ainda no primeiro tempo e conseguiu empatar com Cachorro Louco marcando duas vezes. No segundo tempo, Roger balançou a rede e deu o placar final.

O Alvinegro havia empatado na estreia e agora chega a quatro pontos na segunda divisão. O time de Floriano volta a campo na próxima quarta-feira (8), no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, contra o Caiçara.

No clássico entre Caiçara e Comercial, na tarde desse sábado (4), em Campo Maior, o Leão levou a melhor e venceu o arquirrival por 3 a 1. Após um primeiro tempo de muito confusão fora e dentro de campo, o Caiçara se mostrou superior e marcou com Lopeu, Roni e Caça-Rato. O Bode diminuiu com Kleytinho cobrando pênalti.

Com a vitória, o Caiçara soma os primeiro pontos na competição e assume a vice-liderança. Por outro lado, o Comercial segue sem pontuar na competição.

Piauí x Timon

A classificação pode mudar com o confronto entre Piauí e Timon na tarde deste domingo (5) no estádio Albertão, em Teresina. O Piauí venceu o Comercial na estreia por 1 a 0, enquanto o Timon ficou no empate com o Cori-Sabbá.

