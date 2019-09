Cori-Sabbá faz último treino em Floriano antes de receber o líder Oeirense

Em clima de descontração e motivado pelo sonho da classificação para semifinais da segunda divisão do Campeonato Piauiense, o Cori-Sabbá realizou na manhã desta quinta-feira (26) no Tiberão, o último treino antes de enfrentar o líder Oeirense. A partida válida pela quarta rodada do estadual, acontecerá nesta sexta-feira (27), às 20h, no estádio Tibério Nunes, em Floriano.



Cori-Sabbá (equipe de branco) em partida contra o Timon. Foto: Elias Fontenele

O técnico Valdomiro Ferreira, optou em realizar uma atividade recreativa aliada ao treino de cobranças de bolas paradas. O Cori terá pela frente dois confrontos em casa e por isso, o treinador da Águia de Floriano espera que o time mantenha a concentração dentro de campo para manter vivo as chances de classificação parasemifinais da competição.

“Estamos confiantes pelas duas atuações que fizemos fora de casa, os jogadores deram uma reposta positiva para mim. O que tenho passado para eles é que mantenham o nível de atuação e concentração para que a gente possa buscar a vitória dentro de casa que vai nos dar um grande passo para a classificação”, disse.

Sem treino tático, o comandante do Cori iniciou as atividades dividindo os jogadores em dois times para um descontraído rachão em dois toques e, em seguida, o treino de bolas paradas, no estádio Tibério Nunes, no Sul do Estado. Valdomiro ressaltou a importância de poder contar com o apoio da torcida.

“Sexta-feira será o jogo mais importante da competição para nós porque podemos praticamente selar a nossa classificação. Sempre ter o apoio do torcedor é importante, ainda mais porque a torcida daqui de Floriano é fanática. Esperamos contar com todos eles para que nos empurre para a vitória”, ressaltou.

Cori-Sabbá é o quarto colocado na Série B do Piauiense. Foto: Elias Fontenele

Atual quarto colocado na tabela de classificação da Segundona com apenas 1 ponto, o Cori-Sabbáempatou diante do Comercial-PI e perdeu para o Timon. O duelo desta sexta-feira (27), diante de Oeirense, às 20h, no Tibério Nunes (Tiberão), em Floriano, marca a estreia da equipe no estádio da cidade. Na quinta e última rodada da fase de classificação, a Águia de Floriano, entra em campo contra o Picos.