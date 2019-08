Cori-Sabbá apresenta elenco para disputa da Série B

O Cori-Sabbá apresentou nessa segunda-feira (19), no estádio Tibério Nunes, em Floriano, parte do elenco para disputa da Série B do Campeonato Piauiense. Sob o comando do presidente e atacante do clube Anderson Kamar, a Águia segue à procura de um treinador para comandar a equipe na temporada.

A tendência é que reforços cheguem até a estreia do time na Segundona. Como é o caso do meia Marielson e o zagueiro Rafael Araújo, ex River, segundo confirmou a diretoria do alvinegro. Para fortalecer a comunicação entre os jogadores, o clube deve realizar jogos amistosos ainda neste mês.

O alvinegro não disputa a Série A do Piauiense desde 2016, ano em que foi rebaixado. Apesar de estar tecnicamente atrasado em relação às outras equipes, o único representante de Floriano poderá contar com o tempo a mais, já que possui folga na rodada de abertura estadual e entra em campo apenas na segunda rodada da competição, no dia 15 de setembro.

Devido a desistência do Fluminense do campeonato, o Cori-Sabbá estreia na Série B contra o Timon, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Neste ano, cinco times (Timon, Picos, Cori-Sabbá, Comercial e Oeirense) vão brigar pelo acesso da elite do futebol piauiense.

Viviane MenegazzoJorge Machado