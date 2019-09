Cori-Sabbá anuncia contratação do técnico piauiense Valdomiro Ferreira

Após muito tempo de espera, o Cori-Sabbá anunciou nesta quarta-feira (04) a contratação do piauiense Valdomiro Ferreira para o comando técnico da equipe. O novo treinador da Águia de Floriano assinou até o final da Série B do Campeonato Piauiense 2019.



A estreia de Valdomiro deve ocorrer no dia 15 de setembro, fora de casa, no jogo contra o Timon, pela 2º rodada do estadual. O desafio do novo treinador é fazer a equipe voltar à elite do futebol piauiense.

De acordo a diretoria do alvinegro, o técnico será apresentado nesta sexta-feira (06), mas o horário e local serão definidos em breve. A diretoria disse ainda, que um amistoso deve acontecer neste sábado na tentativa de familiarizar o treinador aos jogadores e comissão técnica do clube.

Valdomiro Ferreira será apresentado nesta sexta-feira (04). Foto: Renneé Fontenele.

Na carreira, o treinador que é piauiense já comandou Parnahyba e Ferroviário-PI e como atleta foi vice-campeão da Série B do Brasileirão defendendo o Santa Cruz-PE, feito que fez o Santinha voltar à elite do futebol brasileiro em 1999.

Valdomiro Ferreira jogou como atacante no Flamengo do Piauí, mas atuou em outros times do Brasil como Sport Recife, Vitória, Paysandú, Bahia e Madureira.

O Cori-Sabbá tem um tempo a mais para se preparar para a Segundona, visto que tem folga na 1º rodada devido a desistência precoce do Fluminense no estadual. Sendo assim, o alvinegro só entra em campo no dia 15 de setembro, contra o Timon, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.





Adriana MagalhãesJorge Machado