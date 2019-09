Cori-Sabbá abre venda de ingressos para estreia no Tibério Nunes

O Cori-Sabbá usou, na tarde desta quarta-feira (25), as redes sociais para divulgar três pontos devendas de ingressos para a estreia em casa, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. A equipe recebe nesta sexta-feira (27), o líder Oeirense em partida válida pela4ª rodada do Campeonato Piauiense Série B.



Em seu perfil oficial no Instagram, o Cori-Sabbá informou que valor do ingresso custará R$ 10,00com a contribuição de 1kg de alimento não perecível. Segundo a diretoria da Águia, os alimentos arrecadados serão doados a famílias carentes da região.

Cori-Sabbá abre vendas de ingressos antecipados. Foto: Reprodução / Instagram

Os pontos de vendas credenciados pelo clube foram as lojas: Lar Paraty, Drogaria Santos e Carlinhos Cabelos. A quantidade de ingressos destinados à torcida adversária não foi divulgado.

Na segunda-feira (23), o clube apresentou à Federação de Futebol do Piauí (FFP) os laudos técnicos necessários para mandar os jogos com a presença da torcida no estádio Tibério Nunes (Tiberão) , em Floriano. O estádio, segundo a direção, possui capacidade para receber até 1200 pessoas.

Atual quarto colocado na tabela de classificação da Segundona com apenas 1 ponto, o Cori-Sabbáempatou diante do Comercial-PI e perdeu para o Timon. O clube conta agora com o apoio da torcida para manter vivo o sonho da classificação para semifinais. De acordo com o regulamento da competição, apenas os quatro melhores colocados do grupo avançam para próxima fase.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia