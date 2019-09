Cori inscreve parte do elenco no BID e está apto para estreia na Série B

O Cori-Sabbá usou até os últimos minutos que tinha para regularizar parte do elenco que vai estrear na Série B do Campeonato Piauiense junto ao Boletim Informativo Diário (BID), exigido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde da sexta-feira (13).

Com 17 dos 23 atletas regularizados, o time está apto para sua primeira partida no estadual diante do Timon, na segunda-feira (16), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina.

Anderson Kamar é regularizado no BID. Foto: Reprodução CBF

Nomes como o do cartola da equipe, Anderson Kamar e do zagueiro Rafael Araujo constam na lista de publicação no site da CBF, que está disponível para consulta.

No início dessa semana, a diretoria do Cori-Sabbá havia anunciado que a demora na inscrição dos atletas no BID aconteceu devido a dificuldades financeiras que o clube vem enfrentado nos últimos meses. Para concluir a inscrição, o clube precisa pagar os valores de transferências dos atletas que podem variar de R$ 250,00 a R$ 1.750.

Adriana MagalhãesJorge Machado