Copinha: River garante classificação inédita para o estado até 2ª fase

O River-PI conquistou um feito inédito e está na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr! Os piauienses golearam o Capital-TO por 6 a 1 nesta quinta-feira (09), em jogo valido pela última rodada da primeira fase, no estádio Joaquinzão, em Taubaté – São Paulo. Com a vitória, o Galo teve que “secar” o jogo entre Atlético-MG e Taubaté, até então líder do grupo 23, ir à segunda fase da competição. O jogo terminou 2 a 1 para os mineiros, o que resultou na classificação do tricolor piauiense.



Foto: Ascom River-AC

Entenda

O River precisava vencer por seis gols de diferença para não depender do jogo entre Taubaté e Atlético-MG. A goleada do Galo sobre o Capital, do Tocantins, levou a equipe de Teresina aos seis pontos e empurrou o Atlético-MG para a terceira colocação do grupo 23. O Galo mineiro precisava vencer o Taubaté, líder do grupo com seis pontos e cinco de salgo de gols, por pelo menos 1 gol de diferença para avança na competição.

Sobre o jogo do River-PI x Capital-TO

Na etapa inicial, o River foi pra cima do Capital-TO e logo aos quatro minutos Vitor marcou 1 a 0 após falha do goleiro mineiro. Nove minutos depois, Erick Pulga fez um golaço ao se livrar da marcação na área adversária. O Capital respondeu aos 27 minutos com Gabriel, que finalizou com categoria de fora da área.

No segundo tempo, o River-PI perdeu um pênalti logo aos cinco minutos de jogo. Alan, do Capital, perdeu uma boa chance e no contra-ataque riverino Vitor foi derrubado na área. Ele mesmo foi pra cobrança e desperdiçou.

A vida do tocantinenses ficou complicada quando zagueiro Henrique foi expulso aos 16 minutos de partida. A partir disso o River dominou a partida. Francisco Filho aos 30 recebeu na área e mandou para o fundo do gol. Um minuto depois, Felipe mandou no ângulo e fez um golaço. Felipe de novo apareceu aos 35 e fez o quinto. O sexto gol do River foi anotado por Ruan aos 46, pondo fim a goleada.

O tricolor piauiense conquistou a classificação pelo saldo de gols, que ficou positivo depois da vitória. Pela primeira vez em 22 duas edições um time piauiense avança de fase.

FolhapressPâmella Maranhão - Jornal ODIAJorge Machado, do Jornal O Dia