Copinha 2022: Corinthians encara o River-PI e Fluminense-PI joga contra o Bragantino

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (13) os 32 grupos da edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes piauienses terão duelos difíceis na competição. O Rive-PI vai encarar o Corinthians e Fluminense-PI o Red Bull Bragantino. (Veja grupos abaixo:)



Grupo 15 (São José dos Campos) - São José-SP, Corinthians, River-PI e Resende-RJ

Grupo 19 (Jaguariúna) - Jaguariúna, ABC, Red Bull Bragantino e Fluminense-PI

A Copinha reunirá 128 equipes dos 26 estados e do Distrito Federal, que atuarão em 32 sedes, distribuídas por 30 cidades paulistas.

A competição terá início no dia 2 de janeiro e vai até dia 25, aniversário da capital paulista. A final faz parte das festividades da data. Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, serão mais de 3 mil atletas participando do evento, que é disputado desde 1969.

A Copinha, que é um torneio sub-20, não foi realizada em 2021 por conta da pandemia de covid-19. Por isso, a FPF autorizará, nesta edição, a participação de atletas nascidos em 2001 - que completarão 21 anos em 2022.

Maior vencedor da Copa São Paulo, com dez troféus, o Corinthians terá São José dos Campos como sede. River-PI e Resende-RJ, além do local São José-SP, serão os adversários do Timão no Grupo 15. Já o Fluminense, que ao lado do Inter é o clube não paulista com mais títulos (cinco), jogará em Matão, contra Fast-AM, Jacuipense-BA e Matonense, no Grupo 6.

